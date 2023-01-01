Биография

Зинаида Нарышкина – талантливая советская и российская актриса, голос которой знаком многим по мультфильмам и кинофильмам «Винни Пух и день забот», «Дед Мороз и лето», «Волшебный голос Джельсомино», – родилась 17 октября в 1911 г. Роли Зинаиды Нарышкиной в детском кинематографе известны по фильмам «Приключения желтого чемоданчика», «Путешественник с багажом», «Я купил папу». Красивый новогодний фильм Зинаиды Нарышкиной «Снежная сказка» был снят в 1959 г. и по политическим причинам незаслуженно долгое время «пролежал на полке». Цензорам кинокартины показалось, что в фильме есть намек на генсека Н. С. Хрущева. Первоначально фильм собирались отправить на кинофестиваль в Канны. Работа на легендарной студии «Союзмультфильм» принесла ей славу в 1970 г. Мультфильмы Зинаиды Нарышкиной со звонким смешливым голосом сказочных персонажей выходят почти до самой ее смерти в 1993 г. «Незнайка» – серии мультфильма начали выходить с 1971 г. по 1976 г. Зинаида Михайловна на протяжении создания серий озвучивала роль Торопыжки. «Волшебник Изумрудного города» – Нарышкина озвучивала сразу роли нескольких персонажей: от сварливой вороны, которая рекомендует Страшиле «обзавестись мозгами», до озвучивания голосов жителей волшебных стран (1973-1974 гг.). Голос Нарышкиной принес ей успех и на радио. Многолетний сериал Зинаиды Нарышкиной «КОАПП. Репортаж о событиях невероятных» вошел в историю детского радио благодаря созданным ею образам Совы и Мартышки. Мюзикл с озвучиванием Зинаиды Нарышкиной «Чародеи» – еще одна семейная новогодняя комедия, которая вышла на экраны телевизоров в 1982 г. В комедии «Карантин» 1983 г. Нарышкина сыграла эпизодическую роль Шапокляк. Кинокартина отмечена двумя наградами: на фестивале неореалистического кино в 1984 г. в Италии (г. Авеллино) «Золотое плато» и в Болгарии (г. Габрово) в 1983 г., как кино с лучшей женской ролью. Еще одним успешным сериалом стал мультфильм «Возвращение блудного попугая» в 1984 г. Последним мультфильмом в жизни Зинаиды Михайловны стал «Муравьиный ежик» в 1993 г. Актриса умерла 5 сентября 1993 г.