Могущественный халиф пожелал стать аистом, чтобы летать. Злой волшебник подсунул ему заклинание с волшебным словом, которое могло позволить ему превращаться в любого зверя или птицу. Но если он засмеется, он не сможет превратиться обратно в человека…

