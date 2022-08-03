Халиф-аист
Wink
Детям
Халиф-аист

Халиф-аист (фильм, 1981) смотреть онлайн бесплатно

9.11981, Халиф-аист
Мультфильм, Короткометражка19 мин0+

О фильме

Могущественный халиф пожелал стать аистом, чтобы летать. Злой волшебник подсунул ему заклинание с волшебным словом, которое могло позволить ему превращаться в любого зверя или птицу. Но если он засмеется, он не сможет превратиться обратно в человека…

Страна
СССР
Жанр
Советские мультфильмы, Мультфильм, Драма, Фэнтези, Детектив, Для самых маленьких, Короткометражка
Качество
Full HD
Время
19 мин / 00:19

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Халиф-аист»