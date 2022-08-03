Халиф-аист (фильм, 1981) смотреть онлайн бесплатно
9.11981, Халиф-аист
Мультфильм, Короткометражка19 мин0+
О фильме
Могущественный халиф пожелал стать аистом, чтобы летать. Злой волшебник подсунул ему заклинание с волшебным словом, которое могло позволить ему превращаться в любого зверя или птицу. Но если он засмеется, он не сможет превратиться обратно в человека…
СтранаСССР
ЖанрСоветские мультфильмы, Мультфильм, Драма, Фэнтези, Детектив, Для самых маленьких, Короткометражка
КачествоFull HD
Время19 мин / 00:19
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
7.5 IMDb
- ВУРежиссёр
Валерий
Угаров
- ИСАктёр
Иннокентий
Смоктуновский
- Актриса
Наталья
Селезнёва
- Актриса
Инна
Чурикова
- Актёр
Василий
Ливанов
- Актёр
Гарри
Бардин
- ЗНАктриса
Зинаида
Нарышкина
- Актёр
Юрий
Яковлев
- ВГСценарист
Вильгельм
Гауф
- АПСценарист
Анатолий
Петров
- ВУСценарист
Валерий
Угаров
- ЛБПродюсер
Любовь
Бутырина
- ТЗХудожница
Тамара
Зуйкова
- ВЗХудожник
Владимир
Зуйков
- МММонтажёр
Маргарита
Михеева
- МДОператор
Михаил
Друян
- ВАКомпозитор
Вячеслав
Артемов