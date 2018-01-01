Wink
Детям
Халиф-аист
Актёры и съёмочная группа фильма «Халиф-аист»

Актёры и съёмочная группа фильма «Халиф-аист»

Режиссёры

Валерий Угаров

Режиссёр

Актёры

Иннокентий Смоктуновский

АктёрХалиф
Наталья Селезнёва

АктрисаАист
Инна Чурикова

Актрисафея
Василий Ливанов

Актёрзлой колдун
Гарри Бардин

Актёрволшебники
Зинаида Нарышкина

Актрисаколдунья / рыбки
Юрий Яковлев

Актёр

Сценаристы

Вильгельм Гауф

Wilhelm Hauff
Сценарист
Анатолий Петров

Сценарист
Валерий Угаров

Сценарист

Продюсеры

Любовь Бутырина

Продюсер

Художники

Тамара Зуйкова

Художница
Владимир Зуйков

Художник

Монтажёры

Маргарита Михеева

Монтажёр

Операторы

Михаил Друян

Оператор

Композиторы

Вячеслав Артемов

Композитор