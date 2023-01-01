Наталья Селезнёва

Биография

Наталья Селезнева – актриса советского и российского кино и театра. За свою работу и творчество она получила звание «Народная артистка РФ». Наталья родилась в столице в семье профессионального фотографа и художницы. Первую роль Наталья Селезнева исполнила на сцене Театра Советской армии в 6 лет. Это была постановка «30 сребреников». В течение следующих 3 лет девочка была бессменной участницей этого спектакля. Также в школьные годы она успешно дебютировала в кино. В картине «Алеша Птицын вырабатывает характер» ей предложили роль Сашеньки. Приглашение на съемки девушка получила благодаря рекомендации известной писательницы Агнии Барто, которая заметила талантливую девочку в Театре Советской армии. В юности Наталья исполнила еще одну роль в киноленте «Девочка и крокодил». Окончив школу, она была зачислена в Высшее театральное училище им. Щукина, а после получения диплома начала работать в Театре сатиры. Всесоюзную известность восходящая звезда кинематографа получила после выхода на экраны в 1965 г. картины «Операция «Ы» и другие приключения Шурика». В этом фильме Наталья Селезнева появилась в образе прилежной студентки. Затем она сыграла в новелле «Наваждение», а также картинах «Не может быть!», «Иван Васильевич меняет профессию». Любовь зрителей артистка заслужила, выступив в роли пани Катарины в телепередаче «Кабачок "13 стульев"»