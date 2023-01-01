Я вас любил... (фильм, 1967) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Лирическая история о любви обычного советского школьника к юной студентке хореографического училища. Однажды, играя с товарищами в настольный теннис, школьник Коля Голиков видит прекрасную девушку. Это Надя Наумченко, студентка-балерина, которая приглашает ребят на свое выступление. Увидев Надю на сцене, Коля начинает думать о ней постоянно и даже приходит к ней в училище с другом Женей, чтобы узнать о Наде побольше. Студентки хореографического училища и ученики обычной школы отправляются сначала на прогулку в парк, а потом — в гости к Коле. Постепенно между Надей и Колей возникает симпатия, но готов ли Голиков к новому и незнакомому чувству?



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