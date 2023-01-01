Я вас любил... (фильм, 1967) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Лирическая история о любви обычного советского школьника к юной студентке хореографического училища. Однажды, играя с товарищами в настольный теннис, школьник Коля Голиков видит прекрасную девушку. Это Надя Наумченко, студентка-балерина, которая приглашает ребят на свое выступление. Увидев Надю на сцене, Коля начинает думать о ней постоянно и даже приходит к ней в училище с другом Женей, чтобы узнать о Наде побольше. Студентки хореографического училища и ученики обычной школы отправляются сначала на прогулку в парк, а потом — в гости к Коле. Постепенно между Надей и Колей возникает симпатия, но готов ли Голиков к новому и незнакомому чувству?
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Информация
Рейтинг
- ИФРежиссёр
Илья
Фрэ�з
- ВПАктёр
Виктор
Перевалов
- ВХАктриса
Виолетта
Хуснулова
- ВРАктёр
Валерий
Рыжаков
- Актриса
Наталья
Селезнёва
- Актёр
Евгений
Весник
- ВОАктриса
Вера
Орлова
- НЧАктриса
Нина
Чистова
- НДАктриса
Наталья
Дудинская
- ОФАктриса
Ольга
Фалина
- РКАктриса
Райхана
Каримова
- ВММонтажёр
Валентина
Миронова
- АКОператор
Андрей
Кириллов
- НЧКомпозитор
Нектариос
Чаргейшвили