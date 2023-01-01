Операция "Ы" и другие приключения Шурика (фильм, 1965) смотреть онлайн

Сюжет

В «Напарнике» Шурик сражается с хулиганом Верзилой в «Наваждении» весьма оригинальным способом готовится к экзамену в «Операции «Ы» предотвращает «ограбление века», на которое идет знаменитая тройка — Балбес, Трус и Бывалый.



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