Операция "Ы" и другие приключения Шурика (фильм, 1965) смотреть онлайн
9.71965, Операция "Ы" и другие приключения Шурика
Комедии, Криминал90 мин0+
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Сюжет
В «Напарнике» Шурик сражается с хулиганом Верзилой в «Наваждении» весьма оригинальным способом готовится к экзамену в «Операции «Ы» предотвращает «ограбление века», на которое идет знаменитая тройка — Балбес, Трус и Бывалый.
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Информация
Рейтинг
8.7 КиноПоиск
8.5 IMDb
- Режиссёр
Леонид
Гайдай
- АДАктёр
Александр
Демьяненко
- Актриса
Наталья
Селезнёва
- АСАктёр
Алексей
Смирнов
- ЮНАктёр
Юрий
Никулин
- ЕМАктёр
Евгений
Моргунов
- Актёр
Георгий
Вицин
- МПАктёр
Михаил
Пуговкин
- ВПАктёр
Виктор
Павлов
- ВБАктёр
Владимир
Басов
- РЗАктриса
Рина
Зелёная
- Сценарист
Леонид
Гайдай
- ЯКСценарист
Яков
Костюковский
- МССценарист
Морис
Слободской
- ПФПродюсер
Петр
Феллер
- ВЯМонтажёр
Валентина
Янковская
- КБОператор
Константин
Бровин
- АЗКомпозитор
Александр
Зацепин