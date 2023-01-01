Рина Зелёная

Биография

Рина Зеленая – актриса необычайного дарования, автор сценариев и мемуаров. Прожила долгую жизнь (1901 – 1991). Во время войны получила орден Красной звезды и звание заслуженной артистки. Удостаивалась правительственных наград и в последующие годы. Театральное училище окончила в 1919 году. Выступала на подмостках Москвы, Петрограда и Одессы, много гастролировала. Талант к созданию ярких юмористических образов стал основой амплуа актрисы. Перечень профессиональных умений поражал даже знатоков эстрады. Однажды пришлось импровизировать. Случайно сыгранная Риной Зеленой роль маленькой девочки, читающей стихи перед взрослыми, перевернула судьбу. Имитировать детские голоса актрисе довелось еще не раз. Ни в одном из двух браков детей у нее не было. Сыграв более чем в полусотне кинофильмов, актриса не исполнила ни одной главной роли, однако созданные ею образы запомнились и полюбились зрителю. Ариша из «Подкидыша», гримерша из «Весны», черепаха Тортилла в «Приключениях Буратино» незабываемы. Озвучивание мультфильмов принесло ей славу у нескольких поколений детей. Творческая биография Рины Зеленой описана ею в книге «Разрозненные страницы».