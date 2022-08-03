Капризная принцесса (фильм, 1969) смотреть онлайн бесплатно

Капризная принцесса
Уставший от выходок капризной дочки, король пригласил женихов из всех окрестных королевств. При помощи ехидного шута Карлуши принцесса всем давала от ворот поворот, пока один из женихов шуту не пришелся по душе. Он это высказал и схлопотал от хозяйки оплеуху. Тогда разъяренный король велел отдать дочь за первого нищего, появившегося у ворот замка. Рыцарь и оказался этим первым нищим, но не случайно…

СССР
Советские мультфильмы, Мультфильм
Full HD
19 мин / 00:19

8.0 КиноПоиск
7.2 IMDb

