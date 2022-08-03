Капризная принцесса (фильм, 1969) смотреть онлайн бесплатно
9.51969, Капризная принцесса
Мультфильм, Советские мультфильмы19 мин12+
О фильме
Уставший от выходок капризной дочки, король пригласил женихов из всех окрестных королевств. При помощи ехидного шута Карлуши принцесса всем давала от ворот поворот, пока один из женихов шуту не пришелся по душе. Он это высказал и схлопотал от хозяйки оплеуху. Тогда разъяренный король велел отдать дочь за первого нищего, появившегося у ворот замка. Рыцарь и оказался этим первым нищим, но не случайно…
СтранаСССР
ЖанрСоветские мультфильмы, Мультфильм
КачествоFull HD
Время19 мин / 00:19
Рейтинг
8.0 КиноПоиск
7.2 IMDb
- ВБРежиссёр
Валентина
Брумберг
- ЗБРежиссёр
Зинаида
Брумберг
- Актриса
Нина
Гуляева
- АКАктёр
Алексей
Консовский
- АПАктёр
Анатолий
Папанов
- ММАктриса
Мария
Миронова
- АМАктёр
Андрей
Миронов
- РЗАктриса
Рина
Зелёная
- Актёр
Евгений
Весник
- ЮКАктёр
Юлиан
Козловский
- МВСценарист
Михаил
Вольпин
- ФИПродюсер
Федор
Иванов
- ИПХудожник
Игорь
Подгорский
- ФЕХудожница
Фаина
Епифанова
- ВАХудожник
Владимир
Арбеков
- ЕВХудожница
Елена
Вершинина
- ББХудожник
Борис
Бутаков
- ТПХудожница
Татьяна
Померанцева
- ЭМХудожница
Эльвира
Маслова
- АШХудожник
Аркадий
Шер
- ЛМХудожница
Лидия
Модель
- СМХудожник
Сергей
Маракасов
- ЕТМонтажёр
Елена
Тертычная
- БКОператор
Борис
Котов
- АВКомпозитор
Александр
Варламов