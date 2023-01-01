Биография

Нина Гуляева – актриса. Награждена орденами, Государственной премией России. Получила персональную благодарность президента. Родилась в 1931 году. Склонность к лицедейству проявляла сызмальства. Давала домашние спектакли при участии старшей сестры. В школе играла в Театре санитарного просвещения. Во время войны выступала в госпиталях. В театральный вуз поступила лишь в 1950-м. Обучение в Школе-студии МХАТ закончила в 1954 году. Получила приглашение в труппу этого же театра сразу после выпускных экзаменов. С самого начала карьеры играла сложные и ответственные роли. Благодаря хрупкому телосложению создавала детские образы: Сережа в толстовской «Анне Карениной», Митиль в метерлинковской «Синей птице». За умение играть ярко, с искрой и блеском, получила прозвище Алмазик. За 65 лет творческой деятельности количество ролей Нины Гуляевой достигло сорока. Она переиграла всего Чехова, исполнила роли в пьесах Горького, Достоевского, Шекспира, Бернарда Шоу. Считая себя театральной актрисой, в кино играла мало. Главная роль у Гуляевой в фильме 1969 года «Только три ночи». Трогательная лента почти забыта зрителем...