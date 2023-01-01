Человек-амфибия (фильм, 1961) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

«Человек-амфибия» — советский фильм, вышедший в 1961 году. Это приключенческая драма, рассказывающая о главном герое по имени Ихтиандр, человеке-амфибии.



Ихтиандр может дышать как на �земле, так и под водой — для этого доктор Сальватор пересадил ему жабры акулы. Юноша почти не знаком с окружающим миром, так как много времени проводит в море. Но однажды ему удается спасти прекрасную девушку, и он влюбляется в нее, хотя сама девушка не смогла запомнить лица своего героя и вынуждена выйти замуж за другого. Получится ли у влюбленных быть вместе и преодолеть все препятствия?



Фильм «Человек-амфибия» 1961 был очень популярен и получил признание как в Советском Союзе, так и за его пределами. С момента выхода он завоевал множество наград и стал культовым среди любителей фантастики и приключений, а актеры фильма «Человек-амфибия» прославились. Этот фильм не только увлекательный рассказ об удивительных способностях человека, но и глубокий философский фильм о верности, дружбе, самопознании и любви. «Человек-амфибия» смотреть бесплатно вы можете в онлайн-кинотеатре Wink!



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