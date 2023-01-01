Человек-амфибия (фильм, 1961) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
«Человек-амфибия» — советский фильм, вышедший в 1961 году. Это приключенческая драма, рассказывающая о главном герое по имени Ихтиандр, человеке-амфибии.
Ихтиандр может дышать как на �земле, так и под водой — для этого доктор Сальватор пересадил ему жабры акулы. Юноша почти не знаком с окружающим миром, так как много времени проводит в море. Но однажды ему удается спасти прекрасную девушку, и он влюбляется в нее, хотя сама девушка не смогла запомнить лица своего героя и вынуждена выйти замуж за другого. Получится ли у влюбленных быть вместе и преодолеть все препятствия?
Фильм «Человек-амфибия» 1961 был очень популярен и получил признание как в Советском Союзе, так и за его пределами. С момента выхода он завоевал множество наград и стал культовым среди любителей фантастики и приключений, а актеры фильма «Человек-амфибия» прославились. Этот фильм не только увлекательный рассказ об удивительных способностях человека, но и глубокий философский фильм о верности, дружбе, самопознании и любви. «Человек-амфибия» смотреть бесплатно вы можете в онлайн-кинотеатре Wink!
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Информация
СтранаСССР
КачествоFull HD
ЖанрыСоветские, Фантастика, Драмы, Мелодрамы
Рейтинг
- ВЧРежиссёр
Владимир
Чеботарев
- ВКАктёр
Владимир
Коренев
- Актриса
Анастасия
Вертинская
- Актёр
Михаил
Козаков
- НСАктёр
Николай
Симонов
- АСАктёр
Анатолий
Смиранин
- Актёр
Владлен
Давыдов
- НКАктёр
Николай
Кузьмин
- ММАктёр
Михаил
Медведев
- ЮМАктёр
Юрий
Медведев
- АНАктриса
Анна
Никритина
- АКСценарист
Алексей
Каплер
- АКСценарист
Александр
Ксенофонтов
- ИППродюсер
Иван
Провоторов
- ЮРАктёр дубляжа
Юрий
Родионов
- Актриса дубляжа
Нина
Гуляева
- ЭРОператор
Эдуард
Розовский
- МТОператор
Мирон
Темиряев
- АПКомпозитор
Андрей
Петров