Биография

Юрий Родионов — актер. Народный артист России. Годы жизни: 1934 – 2003. Чудом остался в живых во время блокады. После завершения обучения в театральном вузе в 1957 году стал актером Александринского театра. Играл на сцене, снимался в кино, работал в озвучивании. Первые кинематографические роли Родионовым сыграны в студенчестве. Считал себя театральным актером, много играл в классических пьесах Тургенева, Булгакова, Пушкина, Толстого. Прекрасные сценические образы создал в пьесах современных российских и зарубежных драматургов. Яркая кинороль исполнена Родионовым в фильме 1967 года «Софья Перовская». Его прокурор — человек долга, в глубине души сочувствующий обвиняемой. Следующая роль — судебный защитник в «Братьях Карамазовых» — сделала актера известным. Вскоре по сумме заслуг он получил звание заслуженного артиста. В фильме-спектакле 1974 года «Болдинская осень» актер исполняет две главные роли: Пушкина и герцога в главе «Скупой рыцарь». Вершиной кинематографической карьеры актер считал роли Сергея Муравьева-Апостола в ленте «Звезда пленительного счастья» и профессора Пьера Аронакса в приключенческом сериале 1975 года «Капитан Немо».