Биография

Анастасия Вертинская — российская актриса театра и кино. Удостоена звания Народной артистки Советского Союза в 1988 году. В 2005 году получила Орден Почета за вклад в развитие культуры и искусства. Обладательница Ордена Дружбы и Ордена Александра Невского. Родилась в Москве 19 декабря 1944 года. Отец Анастасии — шансонье Александр Вертинский. В детстве будущая актриса занималась музыкой и другими видами искусств. Артистка известна театральными работами в постановках «Голый король», «Провинциальные анекдоты», «Двенадцатая ночь» и других. Анастасия Вертинская преподавала актерское мастерство во Франции и Англии. Создала Благотворительный фонд актеров, оказывая поддержку ветеранам сцены, музеям, храмам, библиотекам. Занималась организацией восстановления архивных записей своего отца. Впервые в кино снялась в юном возрасте — в 15 лет сыграла в ленте «Алые паруса». Картина стала лидером кинопроката 1961 года. В это же время на экраны вышел еще один фильм с участием Анастасии — «Человек-амфибия». Картина получила премию на Международном фестивале фантастического кино. Позже сыграла в лентах «Гамлет», «Война и мир», «Анна Каренина».