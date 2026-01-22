Преждевременный человек (фильм, 1972) смотреть онлайн

Преждевременный человек
1972, Преждевременный человек
Драма96 мин18+
О фильме

Инженер Богомолов так увлечен своей работой, что не замечает происходящего вокруг себя. Молодая жена изменяет ему, друзья предают, кампаньоны не понимают...

Страна
СССР
Жанр
Драма
Время
96 мин / 01:36

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Преждевременный человек»