Тень (фильм, 1971) смотреть онлайн бесплатно

Фильм «Тень» режиссера Надежды Кошеверовой — философская сказка о власти, совести и человеческой гордыне. В картине, основанной на одноименной пьесе писателя Евгения Шварца, снялись звезды советского кинематографа: Олег Даль, Владимир Этуш, Зиновий Гердт, Людмила Гурченко, Андрей Миронов и многие другие.



Ученый по имени Христиан-Теодор приезжает в волшебную страну и влюбляется в принцессу, которую случайно встречает на улице. На поиски девушки он отправляет собственную тень. Та обретает самостоятельность и имя — Теодор-Христиан, но оказывается полной противоположностью своему хозяину — лживой, хитрой и коварной. Тень проникает во дворец и, пока ее бывший хозяин остается никому не нужным идеалистом, добивается власти и руки принцессы.



Смотреть фильм «Тень» стоит не только ради впечатляющего актерского состава, но и ради самой истории. Сказка — лишь повод поговорить о серьезных вещах — о том, как легко потерять себя и как трудно сохранить достоинство, когда ложь и манипуляция позволяют добиться чего угодно.

