WinkКонстантин Рыжов
Константин Рыжов
- Карьера
- Оператор
- Дата рождения
- 27 апреля 1926 г. (92 года)
- Дата смерти
- 9 октября 2018 г.
Фильмография
Оператор
- 7.4
Пьющие кровь1990, 101 минБесплатно
- 9.2
Моонзунд1988, 133 минБесплатно
- 7.9
Уникум1983, 85 минБесплатно
- 8.7
Без видимых причин1982, 76 минБесплатно
- 9.2
Свет в окне1980, 76 минБесплатно
- 8.1
Вооружен и очень опасен1978, 94 минБесплатно
- 9.4
Золотая мина1978
- 9.3
Всадник без головы1973, 94 минБесплатно
- 9.1
Тень1971, 86 минБесплатно
- 8.3
Гойя, или тяжкий путь познания1971
- 9.4
Старая, старая сказка1968, 91 минБесплатно
- 9.5
Женя, Женечка и «Катюша»1967, 80 минБесплатно
- 8.0
Происшествие, которого никто не заметил1967, 65 минБесплатно
- 9.0
Третья молодость1965, 86 минБесплатно
- 9.3
Она Вас любит1956, 79 минБесплатно