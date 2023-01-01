Третья молодость (фильм, 1965) смотреть онлайн бесплатно
9.01965, Третья молодость
Мелодрамы, Советские86 мин18+
Сюжет
Париж, середина XIX века. Молодой Мариус Петипа собирается в дальнюю дорогу, в Петербург, куда он приглашен в амплуа первого танцовщика. Он не ведает, что жизнь его сложится и счастливо, и драматично; что его творчество составит славу и гордость русского балета…
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Информация
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
6.1 IMDb
- ЖДРежиссёр
Жан
Древиль
- ЖСАктёр
Жиль
Сегаль
- Актёр
Олег
Стриженов
- НВАктриса
Наталья
Величко
- НЧАктёр
Николай
Черкасов
- ПБАктёр
Пьер
Бертен
- НТАктёр
Николай
Трофимов
- ГНАктёр
Геннадий
Нилов
- Актриса
Алла
Ларионова
- ЖФАктёр
Жак
Ферьер
- АРАктёр
Александр
Риньо
- АГСценарист
Александр
Галич
- ВТАктёр дубляжа
Владимир
Татосов
- КРОператор
Константин
Рыжов
- МКОператор
Мишель
Кельбер
- НСКомпозитор
Надежда
Симонян