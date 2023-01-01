Третья молодость
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Третья молодость

Третья молодость (фильм, 1965) смотреть онлайн бесплатно

9.01965, Третья молодость
Мелодрамы, Советские86 мин18+

Сюжет

Париж, середина XIX века. Молодой Мариус Петипа собирается в дальнюю дорогу, в Петербург, куда он приглашен в амплуа первого танцовщика. Он не ведает, что жизнь его сложится и счастливо, и драматично; что его творчество составит славу и гордость русского балета…

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Информация

Страна
Франция, СССР
Качество
SD
Жанры
Советские, Мелодрамы

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.1 IMDb