Свет в окне
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Свет в окне

Свет в окне (фильм, 1980) смотреть онлайн бесплатно

9.21980, Свет в окне
Драмы, Советские76 мин12+

Сюжет

У девочки умирает мама, и она остается с отцом и новорожденной сестренкой. Со временем в доме появляется женщина, которая очень любит ее папу и, вероятно, сможет заменить умершую мать. Но девочка сама умело управляется с хозяйством, следит за сестренкой и не понимает, зачем в доме посторонняя женщина.

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Информация

Страна
СССР
Качество
SD
Жанры
Советские, Драмы

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.0 IMDb