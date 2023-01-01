Свет в окне (фильм, 1980) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

У девочки умирает мама, и она остается с отцом и новорожденной сестренкой. Со временем в доме появляется женщина, которая очень любит ее папу и, вероятно, сможет заменить умершую мать. Но девочка сама умело управляется с хозяйством, следит за сестренкой и не понимает, зачем в доме посторонняя ж�енщина.



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