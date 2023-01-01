Свет в окне (фильм, 1980) смотреть онлайн бесплатно
9.21980, Свет в окне
Драмы, Советские76 мин12+
Сюжет
У девочки умирает мама, и она остается с отцом и новорожденной сестренкой. Со временем в доме появляется женщина, которая очень любит ее папу и, вероятно, сможет заменить умершую мать. Но девочка сама умело управляется с хозяйством, следит за сестренкой и не понимает, зачем в доме посторонняя ж�енщина.
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Информация
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
7.0 IMDb
- АШРежиссёр
Аян
Шахмалиева
- Актёр
Юрий
Соломин
- ТДАктриса
Тамара
Дегтярева
- МСАктриса
Маргарита
Сергеечева
- Актриса
Людмила
Иванова
- КВАктёр
К.
Вольский
- ОПАктёр
Олег
Пальмов
- Актриса
Елена
Соловей
- АМАктриса
Алла
Мещерякова
- ВААктриса
Валентина
Ананьина
- НБАктриса
Н.
Батова
- МЗСценарист
Марина
Зверева
- КРОператор
Константин
Рыжов
- БТКомпозитор
Борис
Тищенко