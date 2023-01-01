Биография

Валентина Ананьина – актриса театра и кино. Родилась 18 мая 1933 года в Москве. Награждена медалью «Ветеран труда», полученной за трудолюбие и вклад в развитие отечественного кинематографа. В 1957 году закончила ВГИК, где училась в мастерской Юлия Райзмана. Сразу же была принята в труппу Театра киноактера, где работала до 1990 года. В ее фильмографии практически нет главных ролей, но общее количество ролей вывело актрису на первую строчку среди всех звезд отечественного кинематографа. Ее принято считать лучшей актрисой эпизодических ролей, и это вполне заслуженно, учитывая ее манеру игры. У Валентины Ананьиной личная жизнь сложилась не самым лучшим образом. На протяжении 20 лет была в браке с Анатолием Барановым. Овдовела в 1979 году. В 1955 году получила дебютную роль Валентина Ананьина в картине «Урок жизни». Дальше были роли в фильмах «Волчица», «Солдат Иван Бровкин», «Летят журавли», «Наследники», «Ровесник века». После 2000 года в сериалы и фильмы Валентину Ананьину приглашали все так же активно. Были съемки в таких работах: «Изгой», «Бумеранг из прошлого», «Наследница», «Пусть говорят», «Год в Тоскане», «Тихий Дон», «Чернобыль. Зона отчуждения».