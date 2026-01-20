Клетка для канареек
Клетка для канареек

Клетка для канареек (фильм, 1983) смотреть онлайн

8.91983, Клетка для канареек
Драма72 мин16+
О фильме

Олеся и Виктор - подростки. Сейчас в их жизни момент серьезного внутреннего кризиса. В общем-то, ситуация достаточно обычна для столь юного возраста - но героям фильма от этого не легче.

Они чувствуют себя запертыми в клетке, из которой так хочется вырваться на волю... По мотивам пьесы А. Сергеева «Случай на вокзале».

Страна
СССР
Жанр
Драма
Время
72 мин / 01:12

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
7.0 IMDb