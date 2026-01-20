Клетка для канареек (фильм, 1983) смотреть онлайн

Олеся и Виктор - подростки. Сейчас в их жизни момент серьезного внутреннего кризиса. В общем-то, ситуация достаточно обычна для столь юного возраста - но героям фильма от этого не легче.



Они чувствуют себя запертыми в клетке, из которой так хочется вырваться на волю... По мотивам пьесы А. Сергеева «Случай на вокзале».

