Клетка для канареек (фильм, 1983) смотреть онлайн
8.91983, Клетка для канареек
Драма72 мин16+
О фильме
Олеся и Виктор - подростки. Сейчас в их жизни момент серьезного внутреннего кризиса. В общем-то, ситуация достаточно обычна для столь юного возраста - но героям фильма от этого не легче.
Они чувствуют себя запертыми в клетке, из которой так хочется вырваться на волю... По мотивам пьесы А. Сергеева «Случай на вокзале».
Рейтинг
7.5 КиноПоиск
7.0 IMDb
- Режиссёр
Павел
Чухрай
- ВБАктёр
Вячеслав
Баранов
- Актриса
Евгения
Добровольская
- Актриса
Алиса
Фрейндлих
- ББАктёр
Борис
Бачурин
- Актёр
Семён
Фарада
- ВААктриса
Валентина
Ананьина
- ГКАктриса
Галина
Комарова
- АКАктёр
Александр
Коняшин
- МЧАктёр
Михаил
Чигарёв
- ВААктёр
В.
Анужене
- Сценарист
Павел
Чухрай
- АССценарист
Анатолий
Сергеев
- ДЗПродюсер
Дмитрий
Зайцев
- АЗМонтажёр
Антонина
Зимина
- ИККомпозитор
Игорь
Кантюков