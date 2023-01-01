Биография

Павел Чухрай — режиссер и сценарист. Народный артист РФ, номинант на «Оскар», двукратный лауреат премии «Ника». Родился в Москве 14 октября 1946 года. Сын режиссера Григория Чухрая, а потому с детства знал все о создании кино. Много времени провел на съемочных площадках, в частности — в павильонах киностудии им. Довженко в Киеве, там трудился отец Павла. Еще будучи подростком, перебрался в Москву и начал подрабатывать монтажером на «Мосфильме». После освоил операторское и режиссерское мастерство во ВГИКе и начал снимать собственное кино. На счету режиссера Павла Чухрая десятки киноработ: «Ты иногда вспоминай», «Люди в океане», «Клетка для канареек», «Зина-Зинуля», «Запомните меня такой», «Ключ», «Вор», «Водитель для Веры», «Русская игра» и «Холодное танго». Он также был одним из сценаристов приключенческой ленты «Кто заплатит за удачу» и боевика «Классик». Сам сыграл в картине «Здравствуйте, дети!».