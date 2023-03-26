Михаил Чигарёв

Биография

Михаил Чигарев – актер кино, мастер дубляжа. Его фильмография насчитывает более 70 проектов. Зрители часто видели артиста в любимых фильмах, а также слышали его голос в зарубежных кинолентах. Будущий актер родился в Москве в 1945 году. Родители разошлись, когда мальчик только начал учиться в школе. Мать осталась одна с 4 детьми, а через 2 года ее не стало. С 5 класса юный Михаил учился в интернате. После окончания 8 класса продолжил обучение в школе рабочей молодежи. Получив аттестат, он успешно прошел вступительные испытания и поступил во ВГИК. Актерское искусство постигал в мастерской М. Ромма. На время службы в армии ему пришлось оставить учебу, но вернувшись, юноша окончил театральный вуз (мастерская Б. Бабочкина) и получил диплом в 1970 г. Первые роли Михаил Чигарев исполнил в Театре-студии киноактера, где начал работать после выпуска. В кино актер начал сниматься с 1969 г. Его дебютным проектом стала короткометражная лента «Зинка». Наиболее известными фильмами Михаила Чигарева стали ленты «Смелого пуля боится», «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Они сражались за Родину», «Раба любви», «Рожденная революцией», «В зоне особого внимания», «Приезжая», «Ответный ход», «Михайло Ломоносов». Главные роли артист исполнил в фильмах «Лето рядового Дедова» и «Город принял». В 2008 г. зрители увидели его в популярном телесериале «Ранетки», затем актер снялся в сериалах «Метод Лавровой», «Дежурный ангел», «Сделано в СССР».