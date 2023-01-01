Биография

Вячеслав Баранов – актер, режиссер дубляжа, мастер озвучивания. Получил фестивальный приз за лучшее исполнение мужской роли. Годы жизни: 1958 – 2012. Играть в кино начал подростком. Его заметили среди ребят, бывающих на спектаклях московского ТЮЗа, пригласили на пробы. Первая роль Баранова – Гаврош в фильме 1974 года «Город, которого нет». Через некоторое время он играет инициативного пионера в фильме «Что с тобой происходит?», а вскоре преображается в хулигана Квакина во второй постановке «Тимура и его команды». В 1979-м оканчивает ВГИК и становится профессиональным актером. Играет две главные и три эпизодические роли в картинах 1983 года. Продолжает активную работу и позже, но популярность артиста падает, и в кино его приглашают все реже... Сконцентрировавшись на озвучивании анимации, компьютерных игр, иностранных сериалов и фильмов, Баранов добился великолепных результатов. Его голосом говорят герои 180 кинолент, 70 мультфильмов, двух десятков игр. Углубив профессиональные навыки, артист принимает на себя обязанности режиссера озвучивания и успешно реализует более сорока проектов. Смерть от тяжелой болезни прерывает плодотворную работу мастера.