Вячеслав Баранов
- Карьера
- Актёр, Актёр дубляжа
- Дата рождения
- 5 сентября 1958 г. (53 года)
- Дата смерти
- 20 июня 2012 г.
Биография
Вячеслав Баранов – актер, режиссер дубляжа, мастер озвучивания. Получил фестивальный приз за лучшее исполнение мужской роли. Годы жизни: 1958 – 2012. Играть в кино начал подростком. Его заметили среди ребят, бывающих на спектаклях московского ТЮЗа, пригласили на пробы. Первая роль Баранова – Гаврош в фильме 1974 года «Город, которого нет». Через некоторое время он играет инициативного пионера в фильме «Что с тобой происходит?», а вскоре преображается в хулигана Квакина во второй постановке «Тимура и его команды». В 1979-м оканчивает ВГИК и становится профессиональным актером. Играет две главные и три эпизодические роли в картинах 1983 года. Продолжает активную работу и позже, но популярность артиста падает, и в кино его приглашают все реже... Сконцентрировавшись на озвучивании анимации, компьютерных игр, иностранных сериалов и фильмов, Баранов добился великолепных результатов. Его голосом говорят герои 180 кинолент, 70 мультфильмов, двух десятков игр. Углубив профессиональные навыки, артист принимает на себя обязанности режиссера озвучивания и успешно реализует более сорока проектов. Смерть от тяжелой болезни прерывает плодотворную работу мастера.
Фильмография
Актёр
- 7.5
Шут1988, 93 минБесплатно
- 8.7
Лиловый шар1987, 73 минБесплатно
- 8.8
Разорванный круг1987, 82 минБесплатно
- 8.6
Лев Толстой (1984)1984
- 9.4
Шел четвертый год войны...1983, 81 минБесплатно
- 9.2
Приказ: Перейти границу1982, 86 минБесплатно
- 9.1
Расписание на послезавтра1979, 81 минБесплатно
- 8.6
Кузнечик1978, 83 минБесплатно
- 8.6
Что с тобой происходит?1975, 68 минБесплатно
Актёр дубляжа
- 7.7
Неотразимая Тамара2010, 105 мин
- 9.5
Шпион по соседству2009, 90 минБесплатно
- 8.8
Красавчик 22009, 119 минБесплатно
- 8.8
Охотники на драконов2008, 78 минБесплатно
- 8.2
Два мира2007, 99 мин
- 9.2
Разрисованная вуаль2006, 119 мин
- 9.0
16 кварталов2006, 97 минБесплатно
- 7.7
Большая белая обуза2005, 100 мин
- 8.2
Револьвер2005, 106 минБесплатно
- 8.7
Ангел-А2005, 87 минБесплатно
- 8.2
Матадор2005, 93 минБесплатно
- 9.3
Иллюзионист2005, 104 минБесплатно
- 8.0
Хроники Хуаду: Лезвие розы2004, 101 минБесплатно
- 8.2
Столкновение2004, 107 минБесплатно
- 8.0
Миллион лет до нашей эры2004, 94 мин
- 8.5
Свадебная вечеринка2003, 93 минБесплатно
- 6.5
Слон2003, 75 мин
- 8.4
Близнецы2003, 102 минБесплатно
- 8.1
Алекс и Эмма2003, 92 мин