Что с тобой происходит?
Wink
Детям
Что с тобой происходит?

Что с тобой происходит? (фильм, 1975) смотреть онлайн бесплатно

8.71975, Что с тобой происходит?
Драма, Семейный68 мин6+

О фильме

Шестиклассник Митя Громов хочет остаться на второй год, потому что ему нравится Нина, которая по всей видимости не перейдет с ним в следующий класс. Еще он пытается спасти старую лошадь, которую ведут на бойню, но действует при этом незаконно. А потом, помогая однокласснику Ване в учебе, похищает его из дома... Как долго эти странности будут продолжаться Митя не знает, а родители терпят и ждут, когда же закончится это жуткое для их сына время — переходный возраст.

Страна
СССР
Жанр
Семейный, Драма
Качество
SD
Время
68 мин / 01:08

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.4 IMDb