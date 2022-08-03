Что с тобой происходит? (фильм, 1975) смотреть онлайн бесплатно

Шестиклассник Митя Громов хочет остаться на второй год, потому что ему нравится Нина, которая по всей видимости не перейдет с ним в следующий класс. Еще он пытается спасти старую лошадь, которую ведут на бойню, но действует при этом незаконно. А потом, помогая однокласснику Ване в учебе, похищает его из дома... Как долго эти странности будут продолжаться Митя не знает, а родители терпят и ждут, когда же закончится это жуткое для их сына время — переходный возраст.

