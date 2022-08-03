Что с тобой происходит? (фильм, 1975) смотреть онлайн бесплатно
Шестиклассник Митя Громов хочет остаться на второй год, потому что ему нравится Нина, которая по всей видимости не перейдет с ним в следующий класс. Еще он пытается спасти старую лошадь, которую ведут на бойню, но действует при этом незаконно. А потом, помогая однокласснику Ване в учебе, похищает его из дома... Как долго эти странности будут продолжаться Митя не знает, а родители терпят и ждут, когда же закончится это жуткое для их сына время — переходный возраст.
6.8 КиноПоиск
6.4 IMDb
- ВСРежиссёр
Владимир
Саруханов
- БЗАктёр
Борис
Зайденберг
- ВБАктёр
Вячеслав
Баранов
- ОПАктриса
Ольга
Пономарева
- НСАктриса
Нина
Саруханова
- СЕАктёр
Саша
Ефимев
- СДАктёр
Саша
Дубровин
- ЯБАктёр
Яков
Беленький
- ВВАктёр
Василий
Векшин
- ВМАктёр
Вадим
Мадянов
- ЗТАктриса
Зоя
Толбузина
- ЮАСценарист
Юз
Алешковский
- Актёр дубляжа
Армен
Джигарханян
- ПКОператор
Петр
Катаев