Шут (фильм, 1988) смотреть онлайн бесплатно

О фильме
Пользуясь интеллектуальным превосходством, подросток Валя Успенский утонченно и безжалостно мстит окружающим за малые и большие обиды. В поле его интересов попадает и молодой учитель математики Игорь Александрович, ум и тактичность которого должным образом повлияют на парня. Но юный интеллектуал потерпит сокрушительное поражение в самой, казалось бы, обычной житейской ситуации, которую подстроит ему милая, симпатичная одноклассница Ира - хотя бы для того, чтобы раз и навсегда проучить самовлюбленного шута.
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
6.7 IMDb
- АЭРежиссёр
Андрей
Эшпай
- ДВАктёр
Дмитрий
Весенский
- ММАктриса
Мария
Маевская
- ИКАктёр
Игорь
Костолевский
- ГЕАктриса
Генриетта
Егорова
- ЕЕАктриса
Елена
Евсеенко
- АГАктёр
Анатолий
Грачев
- АЗАктёр
Александр
Заболоцкий
- Актёр
Василий
Мичков
- ГКАктриса
Гелена
Кирик
- ВБАктёр
Вячеслав
Баранов
- ЮВСценарист
Юрий
Вяземский
- АКОператор
Александр
Казаренсков
- АЛКомпозитор
Андрей
Леденев