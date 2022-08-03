Шут
Wink
Фильмы
Шут

Шут (фильм, 1988) смотреть онлайн бесплатно

7.61988, Шут
Драма93 мин0+

О фильме

Пользуясь интеллектуальным превосходством, подросток Валя Успенский утонченно и безжалостно мстит окружающим за малые и большие обиды. В поле его интересов попадает и молодой учитель математики Игорь Александрович, ум и тактичность которого должным образом повлияют на парня. Но юный интеллектуал потерпит сокрушительное поражение в самой, казалось бы, обычной житейской ситуации, которую подстроит ему милая, симпатичная одноклассница Ира - хотя бы для того, чтобы раз и навсегда проучить самовлюбленного шута.

Страна
СССР
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
93 мин / 01:33

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.7 IMDb