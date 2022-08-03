Разорванный круг (фильм, 1987) смотреть онлайн бесплатно
8.91987, Разорванный круг
Детектив82 мин12+
О фильме
На даче, куда съезжается группа людей, чтобы отметить «девятый день» со дня смерти директора швейной фабрики, ближе к вечеру траурное застолье становится более раскованным - и выясняется, что покойный не просто умер, а был убит. И теперь собравшиеся должны выяснить две вещи: кто убил и куда делся чемодан с крупной суммой денег?
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
6.1 IMDb
- ВДРежиссёр
Вениамин
Дорман
- Актриса
Галина
Польских
- Актриса
Тамара
Акулова
- Актёр
Виктор
Сергачев
- АСАктёр
Александр
Соловьев
- Актёр
Владимир
Стеклов
- Актёр
Валентин
Смирнитский
- Актёр
Михаил
Кононов
- ВБАктёр
Вячеслав
Баранов
- АЯАктёр
Александр
Яковлев
- ПИАктёр
Павел
Иванов
- ВБСценарист
Владлен
Бахнов
- НМСценарист
Нелли
Морозова
- МТКомпозитор
Микаэл
Таривердиев