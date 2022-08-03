Разорванный круг (фильм, 1987) смотреть онлайн бесплатно

Разорванный круг
Детектив82 мин12+

На даче, куда съезжается группа людей, чтобы отметить «девятый день» со дня смерти директора швейной фабрики, ближе к вечеру траурное застолье становится более раскованным - и выясняется, что покойный не просто умер, а был убит. И теперь собравшиеся должны выяснить две вещи: кто убил и куда делся чемодан с крупной суммой денег?

Страна
СССР
Жанр
Детектив
Качество
SD
Время
82 мин / 01:22

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.1 IMDb