Разорванный круг (фильм, 1987) смотреть онлайн бесплатно

На даче, куда съезжается группа людей, чтобы отметить «девятый день» со дня смерти директора швейной фабрики, ближе к вечеру траурное застолье становится более раскованным - и выясняется, что покойный не просто умер, а был убит. И теперь собравшиеся должны выяснить две вещи: кто убил и куда делся чемодан с крупной суммой денег?

