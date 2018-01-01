Биография

Тамара Акулова – актриса кино, которую любит и помнит не одно поколение российских зрителей. Действительный член Российской академии кинематографических искусств «Ника», много лет состоит в Союзе кинематографистов РФ. Родилась в 1957 году в Воронежской области, родители ее познакомились на фронте, а после войны поженились. Отец рано ушел из жизни, Тамару и ее старшую сестру воспитывал отчим. Он же и посоветовал будущей актрисе Тамаре Акуловой стать технологом и поступить в институт, но после первого курса девушка забрала документы и уехала покорять столичный ВГИК. Там ей посчастливилось учиться в мастерской Сергея Бондарчука и Ирины Скобцевой. С 1981 года уже дипломированная актриса Тамара Акулова начала свою профессиональную деятельность. Прославилась работой в фильмах «Воскресный папа», «Разорванный круг», «Наследницы», «О тебе». Начиная с 90-х годов актриса снимается мало; одно время она преподавала актерское мастерство. Личная жизнь Тамары Акуловой сложилась со второй попытки: первый брак распался, осталась дочь. Сейчас актриса счастлива во втором браке с режиссером Эльером Ишмухамедовым, от которого у нее есть сын.