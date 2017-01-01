Цена измены
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Цена измены

Цена измены (фильм, 2017) смотреть онлайн бесплатно

8.52017, Цена измены
Мелодрамы90 мин12+

Сюжет

Брак Ольги и Сергея можно было бы назвать образцовым. Они вместе уже десять лет и по-прежнему любят друг друга. Идеальные отношения лишь омрачает болезнь их дочери Лизы, а еще патологическая ревность Сергея. Когда случайный прохожий Глеб спас Ольгу от хулиганов, она решила не рассказывать Сергею о случившемся. Однако спаситель, рассчитывающий на взаимность, начал преследовать Ольгу. Счастливый брак затрещал по швам. Заложницей ситуации оказалась маленькая Лиза, а ведь ей строго противопоказаны любые потрясения. К тому же операция на сердце, которая спасет ей жизнь, стоит огромных денег, а нужной суммы у Ольги и Сергея нет.

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Мелодрамы

Рейтинг

5.3 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа фильма «Цена измены»

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