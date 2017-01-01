Цена измены (фильм, 2017) смотреть онлайн бесплатно
8.52017, Цена измены
Мелодрамы90 мин12+
Сюжет
Брак Ольги и Сергея можно было бы назвать образцовым. Они вместе уже десять лет и по-прежнему любят друг друга. Идеальные отношения лишь омрачает болезнь их дочери Лизы, а еще патологическая ревность Сергея. Когда случайный прохожий Глеб спас Ольгу от хулиганов, она решила не рассказывать Сер�гею о случившемся. Однако спаситель, рассчитывающий на взаимность, начал преследовать Ольгу. Счастливый брак затрещал по швам. Заложницей ситуации оказалась маленькая Лиза, а ведь ей строго противопоказаны любые потрясения. К тому же операция на сердце, которая спасет ей жизнь, стоит огромных денег, а нужной суммы у Ольги и Сергея нет.
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Рейтинг
5.3 КиноПоиск
- МКРежиссёр
Марат
Ким
- ЕРАктриса
Екатерина
Рябова
- СМАктёр
Сергей
Мухин
- ВДАктриса
Виолетта
Давыдовская
- Актриса
Тамара
Акулова
- Актриса
Диана
Енакаева
- Актёр
Павел
Крайнов
- СКАктёр
Сергей
Карякин
- ЕСАктриса
Екатерина
Симаходская
- ВГАктёр
Валерий
Громовиков
- СБАктёр
Сергей
Бадичкин
- МНСценарист
Мария
Никитина
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- ИСПродюсер
Ирина
Смирнова-Бейнарович
- ИКМонтажёр
Илья
Корнилов
- ИМОператор
Игорь
Минаков
- АТКомпозитор
Александр
Тремейн