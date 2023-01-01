Биография

Сергей Карякин – актер, на свет появился 18 марта 1972 года. Становился лауреатом молодежной премии «Триумф». В 1997 году окончил обучение в Школе-студии МХАТ, курс Леонтьева. Первый год после окончания учебы был в труппе Нового драматического театра Москвы. Дальше перешел в Театр имени Гоголя, а из него в музыкальный театр «Амадей». Первое появление на сцене произошло в 1988 году, когда он поступил в Томское театральное училище. В 2005 году получил знаменательную роль Сергей Карякин в экранизации книги Солженицына «В круге первом». Именно после этой картины он был номинирован на премию «Триумф» и заслужил повышенное внимание режиссеров. У актера удачно складывалась личная жизнь. В 2014 году у пары Сергей Карякин и Лилия Добровольская на свет появился сын. Однако в 2017 они пара распалась. В 2009 году на экраны вышел «Высший пилотаж», фильм Сергею Карякину принес еще больший успех. Актер мастерски исполнил в нем одну из главных ролей, после чего ему начали активно поступать предложения от других режиссеров. За свою карьеру Карякин принял участие в 58 проектах. Он снимался в таких картинах: «Мелочи жизни», «Бедная Настя», «Шпионские игры», «Обратная сторона луны», «Курортный роман», «Нюхач» и другие.