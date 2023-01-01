Курортный роман (сериал, 2015) смотреть онлайн

Сюжет

Комедия о трех лучших подругах, которые отправляются на отдых в Крым.



Наблюдать за курортными приключениями героинь будет особенно приятно, если сериал «Курортный роман» (2015) смотреть онлайн в хорошем качестве.



Юля, Мила и Соня решают сбежать от проблем и суеты большого города на берег Черного моря. Ленивое времяпровождение на пляже, коктейли, дискотеки по вечерам, новые знакомства, возможно даже «Курортный роман» — девушки предвкушают отдых, полный развлечений, но не тут-то было. Муж одной из подруг отправляет вслед за женой частного детектива, чтобы не оставлять драгоценную супругу без присмотра.



Кто из подруг решится на интрижку, а кто встретит настоящую любовь? Узнаете, если будете смотреть онлайн сериал «Курортный роман» (2015).



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