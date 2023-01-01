Курортный роман
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Курортный роман (сериал, 2015) смотреть онлайн

7.42015, Курортный роман 2 сезона
Комедии12+

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Сюжет

Комедия о трех лучших подругах, которые отправляются на отдых в Крым.

Наблюдать за курортными приключениями героинь будет особенно приятно, если сериал «Курортный роман» (2015) смотреть онлайн в хорошем качестве.

Юля, Мила и Соня решают сбежать от проблем и суеты большого города на берег Черного моря. Ленивое времяпровождение на пляже, коктейли, дискотеки по вечерам, новые знакомства, возможно даже «Курортный роман» — девушки предвкушают отдых, полный развлечений, но не тут-то было. Муж одной из подруг отправляет вслед за женой частного детектива, чтобы не оставлять драгоценную супругу без присмотра.

Кто из подруг решится на интрижку, а кто встретит настоящую любовь? Узнаете, если будете смотреть онлайн сериал «Курортный роман» (2015).

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Информация

Страна
Россия
Жанры
Комедии

Рейтинг

5.7 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Курортный роман»

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