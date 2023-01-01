Курортный роман (сериал, 2015) смотреть онлайн
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
Комедия о трех лучших подругах, которые отправляются на отдых в Крым.
Наблюдать за курортными приключениями героинь будет особенно приятно, если сериал «Курортный роман» (2015) смотреть онлайн в хорошем качестве.
Юля, Мила и Соня решают сбежать от проблем и суеты большого города на берег Черного моря. Ленивое времяпровождение на пляже, коктейли, дискотеки по вечерам, новые знакомства, возможно даже «Курортный роман» — девушки предвкушают отдых, полный развлечений, но не тут-то было. Муж одной из подруг отправляет вслед за женой частного детектива, чтобы не оставлять драгоценную супругу без присмотра.
Кто из подруг решится на интрижку, а кто встретит настоящую любовь? Узнаете, если будете смотреть онлайн сериал «Курортный роман» (2015).
На сайте Wink можно бесплатно смотреть онлайн сериал «Курортный роман».
Все сезоны сериала Курортный роман смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
- ИМРежиссёр
Игорь
Мужжухин
- Актриса
София
Каштанова
- Актриса
Дарья
Калмыкова
- Актриса
Наталья
Ноздрина
- Актёр
Алексей
Фатеев
- ИГАктёр
Игорь
Гудеев
- Актёр
Владимир
Стержаков
- Актёр
Владимир
Долинский
- СКАктёр
Сергей
Карякин
- МСАктёр
Михаил
Сафронов
- НКАктриса
Наталья
Кондратьева
- Сценарист
Андрей
Бережанский
- ОМПродюсер
Ольга
Манеева
- ЕМПродюсер
Елена
Метликина
- ЛКПродюсер
Людмила
Колпакова
- ОЗХудожница
Ольга
Зеленова
- МГМонтажёр
Максим
Григорьев
- АФОператор
Алексей
Федоров
- АЗКомпозитор
Алексей
Зубарев