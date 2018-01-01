Биография

Наталья Кондратьева – актриса, каскадер, родилась 22 апреля 1980 года. Фильмография насчитывает порядка 30 полнометражных кинокартин и сериалов. Известность актрисе принесли роли в многосерийных фильмах «Прокурорская проверка», «Детективы», «След», исторической киноленте «Викинг». В 2003 году стала выпускницей ГИТИСа (мастерская Г. Хазанова). Участвовала в театральных постановках. Работает в качестве каскадера. Мастерству постановки трюков обучалась у Голливудского каскадера Алана Диамбекова и основателя команды каскадеров Dragon Brothers (DB) Сергея Морина. Свою кинокарьеру начала в 2006 году. Дебютным фильмом Натальи Кондратьевой стала многосерийная телевизионная кинолента «Детективы». Затем актриса снялась в нескольких сериях криминальной детективной кинокартины «Прокурорская проверка». В 2014 году участвовала в полнометражном боевике «22 минуты». В 2015 году одну из ролей Наталья Кондратьева исполнила в детективном сериале «Последний мент» с Гошей Куценко и Анатолием Руденко. В том же году участвовала в съемках многосерийной криминальной ленты «Другой майор Соколов». В 2016 году была задействована в полнометражном историческом фильме «Викинг». Партнерами по съемочной площадке стали Д. Козловский, С. Ходченкова, И. Петренко, А. Смоляков, В. Епифанцев, А. Бортич.