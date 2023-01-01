Биография

Алексей Фатеев — российский актер кино и озвучки. Родился в украинском городе Купянск 30 ноября 1974 года. Кинодеятель поступил в вуз на инженера, но уже во время обучения осознал ошибочность решения. Поэтому позже он окончил училище культуры по дирижерской специальности. Во время учебы Алексей активно участвовал в постановках. Ему это настолько понравилось, что парень решил обучаться актерскому мастерству. После окончания учебы артист стал работать в Театре имени Пушкина. В кино Алексей Фатеев сначала снимался в эпизодических ролях. Среди них запомнился «Иван Грозный». Заметную роль артист сыграл в сериалах «М.У.Р.» и «Счастливый билет». Очередную волну зрительского внимания принесли картины «Дом с лилиями» и «Обнимая небо». Отлично себя проявил в кинолентах «Гречанка» и «Улыбка пересмешника». Еще были сыграны роли в фильмах «Спринт», «Запах лаванды», «Орлова и Александров» и других.