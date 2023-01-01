8.92018, Сезон дождей 1 сезон
Мелодрамы, Мини-сериалы16+
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Сезон дождей (сериал, 2018) смотреть онлайн
Сюжет
Вера и Олег вместе 12 лет, они две половинки, которые обрели друг друга и по-настоящему счастливы. Но готовы ли наши герои к череде разочарований, потерь и опасностей, которые готовит им судьба? Переживет ли их любовь все невзгоды и преграды на своем пути?..
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Информация
СтранаРоссия
ЖанрыМелодрамы, Мини-сериалы
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.8 IMDb
- ВАРежиссёр
Всеволод
Аравин
- Актриса
Татьяна
Арнтгольц
- Актёр
Алексей
Фатеев
- ЮШАктриса
Юлия
Шиферштейн
- АФАктёр
Андрей
Фролов
- Актёр
Евгений
Миллер
- Актриса
Ольга
Дибцева
- МЯАктриса
Марина
Яковлева
- АБАктриса
Александра
Богданова
- АААктёр
Андрей
Арзяев
- ВКАктриса
Виктория
Коваленко
- ЕДСценарист
Елена
Дежурова
- ЛКПродюсер
Людмила
Колпакова
- ЕТХудожница
Екатерина
Татарская
- МГМонтажёр
Максим
Григорьев
- ВГОператор
Виктор
Гончар
- МРКомпозитор
Максим
Разумов