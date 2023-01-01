Сезон дождей
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Сезон дождей
8.92018, Сезон дождей 1 сезон
Мелодрамы, Мини-сериалы16+

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Сезон дождей (сериал, 2018) смотреть онлайн

Сюжет

Вера и Олег вместе 12 лет, они две половинки, которые обрели друг друга и по-настоящему счастливы. Но готовы ли наши герои к череде разочарований, потерь и опасностей, которые готовит им судьба? Переживет ли их любовь все невзгоды и преграды на своем пути?..

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Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Сезон дождей»

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