Сезон дождей. Серия 3
Wink
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Сезон дождей
1-й сезон
3-я серия
8.92018, Сезон дождей. Серия 3
Мелодрамы16+

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Сезон дождей (сериал, 2018) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Сюжет

Вера и Олег вместе 12 лет, они две половинки, которые обрели друг друга и по-настоящему счастливы. Но готовы ли наши герои к череде разочарований, потерь и опасностей, которые готовит им судьба? Переживет ли их любовь все невзгоды и преграды на своем пути?..

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Информация

Страна
Россия
Жанры
Мелодрамы

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Сезон дождей»