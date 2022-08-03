Сезон дождей. Серия 8
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Сезон дождей
1-й сезон
8-я серия
8.92018, Сезон дождей. Серия 8
Мелодрама18+

Сезон дождей (сериал, 2018) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Вера и Олег вместе 12 лет, они две половинки, которые обрели друг друга и по-настоящему счастливы. Но готовы ли наши герои к череде разочарований, потерь и опасностей, которые готовит им судьба? Переживет ли их любовь все невзгоды и преграды на своем пути?..

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Время
48 мин / 00:48

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Сезон дождей»