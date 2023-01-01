Биография

Марина Яковлева — российская актриса. Заслуженная артистка РФ. Обладательница специального приза на кинофестивале «Созвездие». Родилась в Зиме 1 апреля 1959 года. Учась в старших классах, будущая артистка поняла, что хочет стать актрисой, поэтому поступила в ГИТИС. Благодаря природному шарму и обаянию сниматься начала уже во время учебы, сыграв в фильме «Ветер странствий». В послужном списке Марины Яковлевой 127 работ, среди которых «Говорит Москва», «Благие намерения», «Снайперы». Играла в сериалах — «Маруся», «Анжелика», «Хозяйка тайги» и других. В 90-е начала играть в театре. С 2000 года работала телеведущей.