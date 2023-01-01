WinkМарина Яковлева
Марина Яковлева
- Карьера
- Актриса
- Дата рождения
- 1 апреля 1959 г. (65 лет)
Биография
Марина Яковлева — российская актриса. Заслуженная артистка РФ. Обладательница специального приза на кинофестивале «Созвездие». Родилась в Зиме 1 апреля 1959 года. Учась в старших классах, будущая артистка поняла, что хочет стать актрисой, поэтому поступила в ГИТИС. Благодаря природному шарму и обаянию сниматься начала уже во время учебы, сыграв в фильме «Ветер странствий». В послужном списке Марины Яковлевой 127 работ, среди которых «Говорит Москва», «Благие намерения», «Снайперы». Играла в сериалах — «Маруся», «Анжелика», «Хозяйка тайги» и других. В 90-е начала играть в театре. С 2000 года работала телеведущей.
Фильмография
- 9.1
Баба Мороз и тайна Нового года2023, 96 мин
- 8.6
Двойная жизнь (2017)2017
- 9.3
Гюльчатай. Ради любви2014Бесплатно
- 9.2
Поговори со мною о любви2013Бесплатно
- 8.8
Первая попытка2009Бесплатно
- 9.3
Своя правда2008Бесплатно
- 8.2
Смокинг по-рязански2007, 92 минБесплатно
- 9.2
Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII. Фильм 5. Вторая невеста императора2002, 102 минБесплатно
- 9.3
Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII. Фильм 6. Смерть юн�ого императора2002, 111 минБесплатно
- 8.3
Стеклянный лабиринт1989, 96 минБесплатно
- 7.7
Все кого-то любят...1988, 47 минБесплатно
- 9.2
Раз, два — горе не беда!1988, 83 минБесплатно
- 9.2
Наградить посмертно1986, 83 минБесплатно
- 8.1
Сентиментальное путешествие на картошку1986, 77 минБесплатно
- 9.1
Говорит Москва1985, 92 минБесплатно
- 8.6
Друзей не выбирают1985
- 8.9
Признать виновным1983, 76 минБесплатно
- 8.8
Предел желаний1983, 75 минБесплатно
- 9.0
Утро без отметок1983, 65 минБесплатно
- 8.8
Серебряное ревю1982, 65 минБесплатно