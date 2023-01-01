Поговори со мною о любви (сериал, 2013) смотреть онлайн бесплатно
9.22013, Поговори со мною о любви 1 сезон
Мелодрамы12+
Сезоны и серии
Сюжет
Таня Петрунина – бойкая и прямодушная деревенская девушка, дочь и правая рука председателя колхоза. Накануне свадьбы жених Гришка изменяет ей с городской кокеткой и без зазрения совести бросает невесту. В деревне начинают судачить, удастся ли теперь Тане с ее бойким нравом найти вторую половину. Тем временем на ее сердце уже метят глава агрохолдинга Малахов и новый деревенский шофер Петр. Но удастся ли девушке понять, чьи намерения чисты, а кто хочет получить через нее влияние на жизнь деревни и разрушить колхоз – дело жизни ее отца?..
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5.5 КиноПоиск
- АНРежиссёр
Артем
Насыбулин
- Актриса
Карина
Андоленко
- Актёр
Игорь
Бочкин
- МЯАктриса
Марина
Яковлева
- Актёр
Александр
Пашков
- Актёр
Артём
Михалков
- АМАктёр
Александр
Мякушко
- ТШАктриса
Татьяна
Шатилова
- ЛДАктриса
Лариса
Домаскина
- ТЛАктриса
Татьяна
Лянник
- ЕТАктриса
Екатерина
Травова
- ААСценарист
Алексей
Алешковский
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- ИСПродюсер
Ирина
Смирнова-Бейнарович
- ИППродюсер
Илья
Папернов
- ЕЯХудожница
Екатерина
Ястремская
- ЕКХудожница
Елена
Казакевич
- АВОператор
Андрей
Вацура