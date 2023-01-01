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Поговори со мною о любви
Актёры и съёмочная группа сериала «Поговори со мною о любви»

Актёры и съёмочная группа сериала «Поговори со мною о любви»

Режиссёры

Артем Насыбулин

Артем Насыбулин

Режиссёр

Актёры

Карина Андоленко

Карина Андоленко

АктрисаТаня Петрунина
Игорь Бочкин

Игорь Бочкин

АктёрНиколай Петрович Петрунин
Марина Яковлева

Марина Яковлева

АктрисаНаталья Федоровна Петрунина
Александр Пашков

Александр Пашков

АктёрПётр
Артём Михалков

Артём Михалков

АктёрВалерий Петрович Малахов
Александр Мякушко

Александр Мякушко

АктёрКирилл Викторович Кузькин
Татьяна Шатилова

Татьяна Шатилова

АктрисаНикитична
Лариса Домаскина

Лариса Домаскина

АктрисаЛариса Игнатьевна
Татьяна Лянник

Татьяна Лянник

АктрисаДжульетта
Екатерина Травова

Екатерина Травова

АктрисаНюшка

Сценаристы

Алексей Алешковский

Алексей Алешковский

Сценарист

Продюсеры

Александр Кушаев

Александр Кушаев

Продюсер
Ирина Смирнова-Бейнарович

Ирина Смирнова-Бейнарович

Продюсер
Илья Папернов

Илья Папернов

Продюсер

Художники

Екатерина Ястремская

Екатерина Ястремская

Художница
Елена Казакевич

Елена Казакевич

Художница

Операторы

Андрей Вацура

Андрей Вацура

Оператор