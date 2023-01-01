Биография

Александр Пашков — российский актер кино и телевидения. Родился в Екатеринбурге 15 ноября 1979 года. Учился в классе с театральным уклоном, в котором дополнительно обучали искусству хореографии. После школы поступил на актерское отделение в Екатеринбургский театральный институт, который успешно окончил в 2001 году. Затем отправился в Москву, где прошел кастинг на роль в сериале «Ундина 2: На гребне волны». Сегодня в фильмографии Александра Пашкова более 120 работ. Его можно встретить в таких сериалах, как «Она, он и она», «Чужие дети», «Никогда не бывает поздно», «Если ты меня простишь», «Жемчужная свадьба», «72 метра», «Гибель империи», «Иное», «Любка», «Тонкий лед», «Медсестра», «Отчий берег», «Танцы на углях».