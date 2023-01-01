WinkАлександр Пашков
Александр Пашков
- Карьера
- Актёр
- Дата рождения
- 15 ноября 1979 г. (45 лет)
Биография
Александр Пашков — российский актер кино и телевидения. Родился в Екатеринбурге 15 ноября 1979 года. Учился в классе с театральным уклоном, в котором дополнительно обучали искусству хореографии. После школы поступил на актерское отделение в Екатеринбургский театральный институт, который успешно окончил в 2001 году. Затем отправился в Москву, где прошел кастинг на роль в сериале «Ундина 2: На гребне волны». Сегодня в фильмографии Александра Пашкова более 120 работ. Его можно встретить в таких сериалах, как «Она, он и она», «Чужие дети», «Никогда не бывает поздно», «Если ты меня простишь», «Жемчужная свадьба», «72 метра», «Гибель империи», «Иное», «Любка», «Тонкий лед», «Медсестра», «Отчий берег», «Танцы на углях».
Фильмография
Актёр
- 8.3
Танцы в темноте2023
- 8.9
Она, он и она2021Бесплатно
- 8.6
Танцы на углях2021
- 8.4
Танцы на песке2020
- 9.0
Разбитые сердца2016Бесплатно
- 9.2
Ищу мужчину2015Бесплатно
- 9.0
Я не смогу тебя забыть2014Бесплатно
- 8.7
Частный детектив Татьяна Иванова2014Бесплатно
- 9.1
Третья попытка2013, 90 минБесплатно
- 9.2
Поговори со мною о любви2013Бесплатно
- 8.7
Переезд2013Бесплатно
- 9.0
Я подарю тебе любовь2013, 90 минБесплатно
- 9.0
Формула счастья2012, 95 м�инБесплатно
- 9.1
Белые розы надежды2011Бесплатно
- 8.5
Вдовий пароход2010, 93 минБесплатно
- 8.9
Моя любовь2010, 105 минБесплатно