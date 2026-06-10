2022, Приказа умирать не было 1 сезон
Военный18+
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Приказа умирать не было (сериал, 2022) смотреть онлайн
О сериале
Застенчивый аспирант Дмитрий Неретин отправляется на фронт, чтобы служить в качестве переводчика. После нескольких недель напряженных сражений начинается затишье. Батальонные разведчики выдвигаются к линии фронта и возвращаются с пленным — немецким капитаном, который ночью таинственным образом погибает. Неретин выясняет, что захваченного противника убили прямо в их расположении. Теперь Дмитрию предстоит вычислить среди соратников предателя, не позволившего пленному выдать секреты немецкой армии.
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
- ОСРежиссёр
Ольга
Субботина
- Актёр
Александр
Пашков
- ДВАктёр
Дмитрий
Власкин
- ЭФАктёр
Эдуард
Флёров
- Актриса
Лянка
Грыу
- Актёр
Дмитрий
Калистратов
- НВАктриса
Наташа
Васильева
- ДЛАктёр
Даниил
Лебедев
- МБАктёр
Михаил
Бондин
- ВБАктёр
Владимир
Брест
- МШАктриса
Мария
Шамшина
- Актёр
Серафим
Долбунов
- ЕКАктёр
Евгений
Казанцев
- АДАктёр
Андрей
Давыдов
- НТАктёр
Никита
Тезов
- ВРСценарист
Вячеслав
Рогожкин
- АИСценарист
Александра
Иванчикова
- РЕПродюсер
Роман
Елистратов
- ОБПродюсер
Олег
Бланк
- ИШПродюсер
Ираклий
Шумилов
- Продюсер
Тимур
Вайнштейн
- ВЭПродюсер
Вадим
Эпштейн
- АХХудожник
Александр
Харин
- ГККомпозитор
Григор
Казарян
- ДПКомпозитор
Дмитрий
Полухтин