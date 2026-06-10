Застенчивый аспирант Дмитрий Неретин отправляется на фронт, чтобы служить в качестве переводчика. После нескольких недель напряженных сражений начинается затишье. Батальонные разведчики выдвигаются к линии фронта и возвращаются с пленным — немецким капитаном, который ночью таинственным образом погибает. Неретин выясняет, что захваченного противника убили прямо в их расположении. Теперь Дмитрию предстоит вычислить среди соратников предателя, не позволившего пленному выдать секреты немецкой армии.

