Приказа умирать не было. Сезон 1
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Приказа умирать не было
1-й сезон

Приказа умирать не было (сериал, 2022) сезон 1 смотреть онлайн

2022, Приказа умирать не было. Сезон 1 8 серий
Военный18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Застенчивый аспирант Дмитрий Неретин отправляется на фронт, чтобы служить в качестве переводчика. После нескольких недель напряженных сражений начинается затишье. Батальонные разведчики выдвигаются к линии фронта и возвращаются с пленным — немецким капитаном, который ночью таинственным образом погибает. Неретин выясняет, что захваченного противника убили прямо в их расположении. Теперь Дмитрию предстоит вычислить среди соратников предателя, не позволившего пленному выдать секреты немецкой армии.

Страна
Россия
Жанр
Военный

Рейтинг

6.7 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Приказа умирать не было»