Биография

Серафим Долбунов — актер театра, телевидения и кино. Родился 15 сентября 1994 года. Учился в духовной семинарии и на актерском факультете в Российском государственном педагогическом университете имени Герцена. С 2016 по 2018 годы сотрудничал с театром «Мастерская», после чего переехал в Москву, чтобы развивать карьеру в сфере медиа. Сегодня фильмография Серафима Долбунова насчитывает более 10 проектов, его можно встретить в сериалах «Оффлайн», «Стая», «Кулагины», «И снова здравствуйте!», «Приказа умирать не было», «Девушки с Макаровым», «Жиза». В 2023 году исполнил роль милиционера в криминальной драме «Фишер».