Подвал господина Гринберга (фильм, 2023) смотреть онлайн

Фильм «Подвал господина Гринберга» — триллер о женщине, которая оказывается запертой в доме своего нового знакомого.



Лиза отправляется в бар, где знакомится с харизматичным и притягательным мужчиной Артуром. У них завязывается разговор, и после небольшого конфликта со знакомым девушки, она соглашается сесть к Артуру в машину. Он отвозит ее к себе домой, где она, выпив воды, теряет сознание. Через какое-то время она приходит в себя на полу в обшарпанном подвале — почти без одежды и не понимая, что произошло. За стеной она слышит голос другой девушки, которая сообщает, что Лиза в подвале уже два дня. Ее соседка провела взаперти несколько месяцев, и они не первые, кто оказался в таком положении. Теперь у них одна задача — сбежать из плена и спасти свою жизнь.



