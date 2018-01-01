Wink
Подвал господина Гринберга
Актёры и съёмочная группа фильма «Подвал господина Гринберга»

Актёры и съёмочная группа фильма «Подвал господина Гринберга»

Режиссёры

Андрей Паюков

Режиссёр

Актёры

Агата Муцениеце

АктрисаTina
Влас Зубов

АктёрArthur
Дарья Эгерман

АктрисаLisa
Вадим Кошмай

АктёрGena
Серафим Долбунов

АктёрLeva
Анастасия Бактимирова

АктрисаLena
Никита Енкин

Nikita Enkin
АктёрDima

Сценаристы

Андрей Паюков

Сценарист

Продюсеры

Андрей Паюков

Продюсер

Операторы

Виктор Антонов

Оператор

Композиторы

Николай Миронов

Композитор
Анна Миронова

Композитор