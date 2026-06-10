Приказа умирать не было. Сезон 1. Серия 1
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Приказа умирать не было
1-й сезон
1-я серия
2022, Приказа умирать не было. Сезон 1. Серия 1
Военный18+
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Приказа умирать не было (сериал, 2022) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Застенчивый аспирант Дмитрий Неретин отправляется на фронт, чтобы служить в качестве переводчика. После нескольких недель напряженных сражений начинается затишье. Батальонные разведчики выдвигаются к линии фронта и возвращаются с пленным — немецким капитаном, который ночью таинственным образом погибает. Неретин выясняет, что захваченного противника убили прямо в их расположении. Теперь Дмитрию предстоит вычислить среди соратников предателя, не позволившего пленному выдать секреты немецкой армии.

Страна
Россия
Жанр
Военный
Время
48 мин / 00:48

Рейтинг

6.7 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Приказа умирать не было»