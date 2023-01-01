Биография

Дмитрий Калистратов — российский актер театра и кино. Родился в алтайском селе Бура 9 мая 1985 года. В подростковые годы кинодеятель активно занимался спортом и осваивал игру на баяне и гитаре. После школы Калистратов поступил в сельскохозяйственный техникум, а затем прошел курсы актерского мастерства в Новосибирске. В 2010 году он получил диплом Ярославского государственного театрального института и переехал в Москву. С 2014 года является членом Гильдии актеров кино России. Фильмография Дмитрия Калистратова насчитывает более 60 ролей. Съемочную карьеру он начал с детективного сериала «Кулагин и партнеры», а затем появился в ТВ-ситкоме «Счастливы вместе». Также его можно увидеть в эпизодических ролях в проектах «Земской доктор», «Глухарь. Возвращение» и «Титаник» 2012 года. Дмитрий играл в популярной полнометражной ленте «Домовой» и участвовал в съемках многосерийных картин «Русалки», «Ваша честь», «По законам военного времени», «Склифосовский» и «Универ. Новая общага».