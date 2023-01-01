Ищу мужчину (сериал, 2015) смотреть онлайн бесплатно
9.22015, Ищу мужчину 1 сезон
Мелодрамы, Мини-сериалы12+
Сезоны и серии
Сюжет
Ирина - молодая адвокатесса, которая кроме работы и воспитания дорогого сыночка больше ничем не занимается и не хочет. Она давно живет без отношений с мужчинами, в которых разочаровалась и о которых слышать и не хочет. Мама всячески убеждает дочь наконец ответить взаимностью хотя бы кому-то из многочисленных поклонников. Ирина же упорно игнорирует советы мамы и знаки внимания от вполне приличных кавалеров. Все кардинально меняется во время празднования дня рождения Ольги, где Ирина знакомится с очень интересным и не похожим на других Валентином ...
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Информация
СтранаРоссия
ЖанрыМелодрамы, Мини-сериалы
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
- ПИРежиссёр
Павел
Игнатов
- МКАктриса
Мария
Куликова
- КСАктёр
Константин
Соловьев
- ЕСАктриса
Елена
Симонова
- ЕКАктёр
Егор
Клинаев
- ИОАктёр
Иван
Оранский
- Актёр
Александр
Наумов
- ЕБАктриса
Евгения
Бурдихина
- Актёр
Александр
Пашков
- ВЖАктриса
Вера
Журавлева
- АПАктёр
Антон
Полетаев
- АНСценарист
Александра
Ноткина
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- ИСПродюсер
Ирина
Смирнова-Бейнарович
- ААОператор
Александр
Алешников