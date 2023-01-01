Ищу мужчину (сериал, 2015) сезон 1 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Ирина - молодая адвокатесса, которая кроме работы и воспитания дорогого сыночка больше ничем не занимается и не хочет. Она давно живет без отношений с мужчинами, в которых разочаровалась и о которых слышать и не хочет. Мама всячески убеждает дочь наконец ответить взаимностью хотя бы кому-то из многочисленных поклонников. Ирина же упорно игнорирует советы мамы и знаки внимания от вполне приличных кавалеров. Все кардинально меняется во время празднования дня рождения Ольги, где Ирина знакомится с очень интересным и не похожим на других Валентином ...



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