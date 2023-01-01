Мария Куликова
- Карьера
- Актриса
- Дата рождения
- 4 августа 1977 г. (47 лет)
Биография
Мария Куликова, популярнейшая артистка театра, кино, дубляжа, считается одной из достаточно востребованных отечественных звезд своего жанра. Мария сегодня является любимицей зрителей, сыгравшей в 51 фильме и практически в каждом – главные роли. Родилась Мария в интеллигентной семье в 1977 году. С десятилетнего возраста Куликова уже начала играть в театральной школе. Поступление на юридический факультет стало ошибкой, и Мария тайком от родных поступила в Щукинское училище и закончила его с большим успехом. После «Щуки» артистка поступает в Театр сатиры. Популярность актрисе принесла главная роль в киноленте «Две судьбы». На съемках фильма Мария знакомится со своим будущим мужем Денисом Матросовым. В 2011 году у пары родился сын Иван. После четырнадцати лет брака Мария разводится с мужем и растит сына одна. В своей профессиональной деятельности актриса не останавливается на достигнутом и продолжает радовать зрителей своим талантом и новыми ролями в фильмах «Королева Марго», «Отель счастливых сердец» и прочих. Одним из наиболее важных этапов в жизни артистки стал сериал «Склифосовский», в котором она сыграла талантливого нейрохирурга и неприступную красавицу.
Фильмография
- 7.5
Пропавшая (2021)2021
- 8.8
От ненависти до любви2018Бесплатно
- 9.0
Теория невероятности2015Бесплатно
- 9.2
Ищу мужчину2015Бесплатно
- 9.1
Куда уходит любовь2014, 93 минБесплатно
- 9.2
Поздние цветы2014Бесплатно
- 9.2
Заезжий молодец2014, 91 минБесплатно
- 9.0
Когда наступит рассвет2014Бесплатно
- 9.0
Муж на час2014Бесплатно
- 9.3
Его любовь2013Бесплатно
- 8.8
Задания особой важности: Операция «Тайфун»2013Бесплатно
- 9.0
Слишком красивая жена2013Бесплатно
- 9.0
Ожерелье2013, 94 минБесплатно
- 9.0
Это моя собака2012, 90 минБесплатно
- 8.6
Мечтать не вредно2012, 91 минБесплатно
- 9.5
Склифосовский2012Бесплатно
- 8.9
Золотые небеса2011, 94 минБесплатно
- 9.1
Доярка из Хацапетовки 32011Бесплатно
- 9.1
Я счастливая2010, 94 минБесплатно
- 9.3
Женщина-зима2009Бесплатно