Биография

Мария Куликова, популярнейшая артистка театра, кино, дубляжа, считается одной из достаточно востребованных отечественных звезд своего жанра. Мария сегодня является любимицей зрителей, сыгравшей в 51 фильме и практически в каждом – главные роли. Родилась Мария в интеллигентной семье в 1977 году. С десятилетнего возраста Куликова уже начала играть в театральной школе. Поступление на юридический факультет стало ошибкой, и Мария тайком от родных поступила в Щукинское училище и закончила его с большим успехом. После «Щуки» артистка поступает в Театр сатиры. Популярность актрисе принесла главная роль в киноленте «Две судьбы». На съемках фильма Мария знакомится со своим будущим мужем Денисом Матросовым. В 2011 году у пары родился сын Иван. После четырнадцати лет брака Мария разводится с мужем и растит сына одна. В своей профессиональной деятельности актриса не останавливается на достигнутом и продолжает радовать зрителей своим талантом и новыми ролями в фильмах «Королева Марго», «Отель счастливых сердец» и прочих. Одним из наиболее важных этапов в жизни артистки стал сериал «Склифосовский», в котором она сыграла талантливого нейрохирурга и неприступную красавицу.