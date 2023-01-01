Три дороги
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Три дороги

Три дороги (сериал, 2016) смотреть онлайн

2016, Три дороги 1 сезон
Мелодрамы12+

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Сюжет

1974 год. Отец Славы и Сережи погибает в автокатастрофе, а мать, сойдя с ума от горя, уходит из дома. Братьев отдают в детдом, откуда несколько лет спустя семилетнего Сережу забирает богатая московская семья. Слава не может простить брату предательства, долгие годы не общается с ним и всю привязанность переносит на детдомовского друга Кольку.

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Информация

Страна
Россия
Жанры
Мелодрамы

Рейтинг

7.4 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Три дороги»

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