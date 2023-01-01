Биография

Ольга Арнтгольц — российская театральная и киноактриса. Родилась в Калининграде 18 марта 1982 года. Родители Ольги — актеры, ее сестра Татьяна Арнтгольц также снимается в кино. В старшей школе будущая артистка перевелась в театральный класс. Позже поступила в театральное училище, после окончания которого начала играть в спектаклях, среди которых постановки «Не будите спящую собаку», «Синяя роза». В кино Ольга Арнтгольц снимается преимущественно в сериалах. На ее счету 35 работ, среди которых телесериал «Пандора», картина «Обмен» и прочие. Актриса участвует в телевизионных проектах.